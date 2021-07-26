Livre no mercado, lateral Adriano estuda propostas para a próxima temporada

O lateral Adriano vestirá uma nova camisa na próxima temporada. Após uma temporada no futebol belga, defendendo o Eupen, o jogador, de 36 anos, está livre no mercado e analisa os próximos passos da carreira.- Acredito que fiz uma boa temporada na Bélgica. Me sinto bem, ainda com possibilidade de atuar em alto nível e analisando alguns contatos que recebi - afirmou o jogador, que não descartou um retorno ao futebol brasileiro:
- Estou aqui na Europa, que é um continente onde atuei a maior parte da minha carreira. Recebi alguns contatos de clubes, mas ainda nada concreto. Quero continuar jogando em alto nível e vejo o Brasil também com essa possibilidade. Acredito que nas próximas semanas ocorra uma definição.
Adriano, que atuou em 26 jogos pelo Eupen, anotou quatro gols e deu três assistências, defendeu o Athletico em sua passagem mais recente pelo Brasil. No Furacão, ele conquistou o Campeonato Paranense. Na Europa, o jogador teve passagens marcantes por Sevilla e Barcelona, onde colecionou títulos, como a Europa League, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, entre outros. Além da Espanha, ele atuou por três anos na Turquia, quando foi eleito em anos consecutivos o melhor lateral-esquerdo jogando pelo Beşiktas.