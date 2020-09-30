Livre no mercado, Giuliano teve boa média de gols nos últimos anos

Crédito: Giuliano defendeu o Fenerbahçe entre 2017 e 2018 (Divulgação

Há quatro anos longe do futebol brasileiro, Giuliano está livre no mercado. Revelado pelo Paraná e com passagens por Internacional e Grêmio, o meia rescindiu o seu contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde atuava desde 2018. Pela equipe, disputou 76 jogos e marcou 30 gols.

Marcar gols, aliás, foi um das características de Giuliano nas últimas temporadas. Por Paraná, Inter, Dnipro, da Ucrânia, e Grêmio, o meia jamais havia anotado mais do que 15 tentos num mesmo ano. Desde a sua ida para o Zenit, da Rússia, em 2016, essa marca se tornou comum.

Em seu primeiro ano no clube russo, o apoiador estufou as redes 17 vezes em 38 partidas e ainda contribuiu com 13 passes para seus companheiros. Em 2017, se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia, onde manteve a boa média: 16 gols e 5 assistências em 37 atuações pelo time.

Negociado com o futebol da Arábia em 2018, Giuliano manteve o bom rendimento. Foram 16 gols em 40 partidas na temporada 18/19 e 14 em 36 no último ano, encerrando a sua passagem pelo Al-Nassr com uma média superior à uma bola na rede a cada três atuações (0,39 g/j).

NÚMEROS DE GIULIANO NOS ÚLTIMOS ANOS