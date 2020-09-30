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futebol

Livre no mercado, Giuliano teve boa média de gols nos últimos anos

Meia rescindiu seu contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 08:15

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 08:15
Crédito: Giuliano defendeu o Fenerbahçe entre 2017 e 2018 (Divulgação
Há quatro anos longe do futebol brasileiro, Giuliano está livre no mercado. Revelado pelo Paraná e com passagens por Internacional e Grêmio, o meia rescindiu o seu contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde atuava desde 2018. Pela equipe, disputou 76 jogos e marcou 30 gols.
Marcar gols, aliás, foi um das características de Giuliano nas últimas temporadas. Por Paraná, Inter, Dnipro, da Ucrânia, e Grêmio, o meia jamais havia anotado mais do que 15 tentos num mesmo ano. Desde a sua ida para o Zenit, da Rússia, em 2016, essa marca se tornou comum.
Em seu primeiro ano no clube russo, o apoiador estufou as redes 17 vezes em 38 partidas e ainda contribuiu com 13 passes para seus companheiros. Em 2017, se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia, onde manteve a boa média: 16 gols e 5 assistências em 37 atuações pelo time.
Negociado com o futebol da Arábia em 2018, Giuliano manteve o bom rendimento. Foram 16 gols em 40 partidas na temporada 18/19 e 14 em 36 no último ano, encerrando a sua passagem pelo Al-Nassr com uma média superior à uma bola na rede a cada três atuações (0,39 g/j).
NÚMEROS DE GIULIANO NOS ÚLTIMOS ANOS
16/17 - Zenit-RUS - 17 gols em 38 jogos17/18 - Zenit/Fenerbahçe - 15 gols em 38 jogos18/19 - Fenerbahçe/Al-Nassr - 17 gols em 43 jogos19/20 - Al-Nassr - 14 gols em 36 jogosTotal: 63 gols em 155 jogos

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