Livre no mercado, Elyeser avalia passagem no Figueira e analisa futuro

Crédito: Patrick Floriani/FFC

Após ter seu contrato com o Figueirense encerrado no dia 31 de novembro, o volante Elyeser está livre no mercado para assinar com um novo clube. Contratado como grande esperança em 2020, o meio-campista não desenvolveu o futebol que todos esperavam.

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'Não foi como eu esperava que seria por todo o ano conturbado que tivemos por conta do vírus, mas ao mesmo tempo acho que não foi uma passagem ruim para mim. Quando eu acertei com o Figueirense lá no ano passado, cheguei como uma das principais contratações e coloquei na minha cabeça que queria que fosse um ano de superação pessoal. Graças a Deus, mesmo com um ano muito difícil, consegui fazer isso. Não tive lesões e no fim fiz um bom número de jogos. Saio sabendo que dei meu melhor e colhi frutos', disse o volante.

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Livre no mercado, o atleta contou o que espera para a sequência do ano e o que vem fazendo desde então.

'Meu contrato se encerrou há pouco mais de duas semanas e estou usando esse tempo para desacelerar o corpo e dar uma pensada sobre tudo. Alguns clubes já me procuram. Agora quero retomar os treinos e esperar mais alguns dias para ver as possibilidades com calma', finalizou o jogador.