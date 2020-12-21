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futebol

Livre no mercado, Elyeser avalia passagem no Figueira e analisa futuro

Atleta foi intitulado como uma das principais contratações para a temporada 2020 e afirma já possuir outras sondagens...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 15:23
Crédito: Patrick Floriani/FFC
Após ter seu contrato com o Figueirense encerrado no dia 31 de novembro, o volante Elyeser está livre no mercado para assinar com um novo clube. Contratado como grande esperança em 2020, o meio-campista não desenvolveu o futebol que todos esperavam.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
'Não foi como eu esperava que seria por todo o ano conturbado que tivemos por conta do vírus, mas ao mesmo tempo acho que não foi uma passagem ruim para mim. Quando eu acertei com o Figueirense lá no ano passado, cheguei como uma das principais contratações e coloquei na minha cabeça que queria que fosse um ano de superação pessoal. Graças a Deus, mesmo com um ano muito difícil, consegui fazer isso. Não tive lesões e no fim fiz um bom número de jogos. Saio sabendo que dei meu melhor e colhi frutos', disse o volante.
+ Episódio com Gerson e mais 10: veja casos recentes de racismo no futebol brasileiro
Livre no mercado, o atleta contou o que espera para a sequência do ano e o que vem fazendo desde então.
'Meu contrato se encerrou há pouco mais de duas semanas e estou usando esse tempo para desacelerar o corpo e dar uma pensada sobre tudo. Alguns clubes já me procuram. Agora quero retomar os treinos e esperar mais alguns dias para ver as possibilidades com calma', finalizou o jogador.
Mesmo após vencer três seguidas e sair da zona, o Figueirense está na 17a posição na tabela da Série B após perder para o América MG em casa por 2 a 1 na noite de ontem.

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