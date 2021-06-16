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futebol

Livre no mercado, Diego Costa se aproxima de acerto com o Besiktas

Jogador de 32 anos está sem clube desde o final de 2020, quando rescindiu com o Atlético de Madrid, e partes negociam últimos detalhes para definir a negociação...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 12:52

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 12:52

Crédito: Divulgação / Site oficial do Atlético de Madrid
Sem clube desde o final de 2020, quando acertou sua rescisão com o Atlético de Madrid, o atacante Diego Costa está perto de acertar com uma nova equipe. De acordo com a imprensa turca, o destino do jogador deverá ser o Besiktas, que fez uma proposta e está perto de acertar com o atleta de 32 anos.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaSegundo o jornal "Fanatik", o Besiktas ofereceu um contrato de três anos, com salário anual de 2,5 milhões de euros (R$ 15,4 mi), além de luvas no valor de 1,5 milhão de euros (R$ 9,2 mi). A publicação, porém, diz que os agentes do atleta fizeram uma contraproposta no valor de 3 milhões de euros (R$ 18,4 mi).
Com os últimos detalhes próximos de serem finalizados, o Besiktas quer acelerar as pendências para anunciar a contratação do atacante. O clube teme uma possível investida do rival Galatasaray, que poderia entrar na briga pelo hispânico-brasileiro.
+ Buffon pode voltar ao Parma e CR7 tem futuro indefinido; veja medalhões que podem se transferir na Europa
Diego Costa deixou o Atlético de Madrid após perder espaço com a chegada de Luis Suárez, que foi o principal nome da equipe na conquista do título espanhol. Ao todo, ele fez apenas sete jogos com a camisa colchonera, sendo cinco como reserva, e marcou apenas dois gols.

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