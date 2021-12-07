Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Livre da queda, São Paulo tem chance de classificação para Libertadores; veja o que precisa acontecer
futebol

Livre da queda, São Paulo tem chance de classificação para Libertadores; veja o que precisa acontecer

Além de vencer o América-MG, Tricolor precisará torcer por combinação de outros quatro resultados envolvendo Atlético-GO, Ceará, Santos e Internacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 10:19

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 10:19

Com a vitória sobre o Juventude por 3 a 1, na última segunda-feira, o São Paulo se livrou do risco de um rebaixamento inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe chega na última rodada podendo até se classificar para a Libertadores. Para isso, o Tricolor precisa vencer o América-MG, no Independência, além de torcer para o Santos não derrotar o Cuiabá na Vila Belmiro, o Ceará não vencer o Palmeiras no Allianz Parque e o Inter não vencer o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.
Como se não bastasse, o São Paulo estará na torcida para que o Atlético-GO perca do Flamengo em Goiânia. Caso o Dragão ao menos empatar, o Tricolor precisará derrotar o América-MG por dois gols de diferença.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoO São Paulo é o 13º colocado, com 48 pontos conquistados. O América-MG é o oitavo colocado, com 50 pontos, o último dentro do grupo de classificados para a Libertadores. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor tem 4,8% de chances de classificação para a Libertadores.
Crédito: SãoPauloaindasonhacomvagaparaaLibertadores(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados