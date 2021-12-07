Livre da queda, São Paulo tem chance de classificação para Libertadores; veja o que precisa acontecer

Com a vitória sobre o Juventude por 3 a 1, na última segunda-feira, o São Paulo se livrou do risco de um rebaixamento inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe chega na última rodada podendo até se classificar para a Libertadores. Para isso, o Tricolor precisa vencer o América-MG, no Independência, além de torcer para o Santos não derrotar o Cuiabá na Vila Belmiro, o Ceará não vencer o Palmeiras no Allianz Parque e o Inter não vencer o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Como se não bastasse, o São Paulo estará na torcida para que o Atlético-GO perca do Flamengo em Goiânia. Caso o Dragão ao menos empatar, o Tricolor precisará derrotar o América-MG por dois gols de diferença.

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoO São Paulo é o 13º colocado, com 48 pontos conquistados. O América-MG é o oitavo colocado, com 50 pontos, o último dentro do grupo de classificados para a Libertadores. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor tem 4,8% de chances de classificação para a Libertadores.