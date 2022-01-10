Livre após saída do Fortaleza, Osvaldo revela conversas com clubes da Série A do Brasileirão

Após deixar o Fortaleza no início deste ano, o atacante Osvaldo revelou que está negociando com alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e que em breve irá definir o seu destino em 2022. Enquanto isso não acontece, o jogador está cuidando da forma física por conta própria, como sempre costuma fazer nos períodos de férias.- Depois que anunciei a minha saída do Fortaleza alguns clubes procuraram o meu empresário para saber da minha situação, um deles de uma forma mais concreta, então acredito que nos próximos dias teremos alguma novidade em relação ao meu futuro - disse o atacante, e emendou:

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- Sou um cara que estou sempre me cuidando, já comecei a treinar e, com certeza, vou chegar ao meu próximo clube em boas condições. Apesar de estar me sentindo muito bem acabei não tendo tantas chances de jogar em 2021, então estou com vontade redobrada de entrar em campo e mostrar que eu ainda posso contribuir muito, seja qual for o meu destino em 2022 - completou. + Luiz Adriano com propostas, Cavani fica no United, clube inglês quer o volante Arthur… A manhã do Mercado!

Osvaldo, de 34 anos, é cria do Leão do Pici e soma 202 jogos pelo clube, com 30 gols e 22 assistências. Ele também conquistou seis títulos pelo clube. Levantou taças de Campeão Cearense em 2008, 2019, 2020 e 2021, do Brasileiro Série B 2018 e da Copa do Nordeste 2019.