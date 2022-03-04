Liverpool x West Ham: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Liverpool recebe o West Ham neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), pela Premier League e segue na perseguição ao Manchester City pelo título do Campeonato Inglês. No entanto, os Reds precisam cortar a diferença de seis pontos na classificação.SEM PENSAR NO TÍTULO- A única coisa que eu penso é sobre o jogo contra o West Ham, depos contra a Inter , Brighton e por aí vai. Eles são tão difíceis de vencer que eu não posso pensar no que posso ganhar no fim. É lógico que não estamos no pior momento, mas há muitos desafios pela frente - declarou Jurgen Klopp, técnico do Liverpool.
PRESSÃO NO RIVALEm caso de vitória sobre os Hammers, o Liverpool ficará a três pontos do Manchester City e irá colocar pressão na equipe de Pep Guardiola, que enfrenta o Manchester United no domingo. No entanto, o West Ham ocupa o 5º lugar e luta por uma vaga na próxima Champions League.
Data e horário: 5/3/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Elliott, Fabinho e Henderson; Salah, Mane e Díaz
Desfalques: Joel Matip e Roberto Firmino (machucados)
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Johnson, Dawson, Zouma e Cresswell; Rice e Soucek; Bowen, Lanzini e Fornals; Antonio
Desfalques: Vladimir Coufal, Ryan Fredericks, Arthur Masuaku e Angelo Ogbonna (suspenso)