Liverpool x United, Inter x Juventus, Brasileirão... Saiba onde assistir aos jogos de domingo

O domingo de futebol reserva grandes clássicos na Europa e muita emoção com a disputa do Brasileirão. Logo cedo, o Tottenham entra em campo pela Premier League contra o Sheffield United, às 11h (de Brasília). Em seguida, o Bayern é quem recebe o Freiburg em busca da liderança da Bundesliga, às 11h30.Às 13h, acontece o clássico turco entre Besiktas e Galatasaray em jogo que promete pegar fogo e às 13h30, o grande jogo do dia, Liverpool e Manchester United, que além de toda a rivalidade, fazem partida valendo a liderança da tabela do Campeonato Inglês. Às 16h, começa a rodada do Brasileirão com dupla paulista em campo, o Santos recebe o Botafogo e o São Paulo vai a Curitiba enfrentar o Athletico Paranaense.
Inter de Milão e Juventus fazem mais um clássico no domingo às 16h45 e ambos estão buscando o líder do Campeonato Italiano, Milan. Às 17h, acontece a final da Supercopa da Espanha entre Barcelona e Athletic Bilbao em jogo que vale o primeiro título da temporada no futebol espanhol. Para encerrar o dia, tem mais Brasileirão e a final da Copa Diego Armando Maradona às 22h10, no duelo entre Boca Juniors e Banfield.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
COPA DO REIMálaga x Granada - 08hTransmissão: ESPN App
Espanyol x Osasuna - 08hTransmissão: Fox Sports
Sporting Gijón x Real Betis - 12hTransmissão: Fox Sports
Navalcarnero x Eibar - 12hTransmissão: ESPN App
Alcorcón x Valencia - 14h Transmissão: Fox Sports
Tenerife x Villarreal - 14h Transmissão: ESPN App
ITALIANONapoli x Fiorentina - 08h30Transmissão: EI Plus
Sassuolo x Parma - 11hTransmissão: RAI Itália, Band Sports e EI Plus.
Crotone x Benevento - 11hTransmissão: EI Plus
Atalanta x Genoa - 14hTransmissão: Band e EI Plus
Inter de Milão x Juventus - 16h45Transmissão: RAI Itália, TNT e EI PlusESCOCÊSMotherwell x Rangers - 09hTransmissão: ESPN App
FRANCÊSStade Brestois x Rennes - 09hTransmissão: One Football App
Lille x Stade de Reims - 13hTransmissão: One Football App
Lyon x Metz - 17h Transmissão: One Football App
INGLÊSSheffield United x Tottenham - 11hTransmissão: ESPN Brasil
Liverpool x Manchester United - 13h30Transmissão: ESPN Brasil
Manchester City x Crystal Palace - 16h15Transmissão: DAZN
ALEMÃOBayern de Munique x Freiburg - 11h30Transmissão: Band e One Football App
Frankfurt x Schalke 04 - 14hTransmissão: One Football App
HOLANDÊSAjax x Feyernoord - 12h45Transmissão: ESPNTURCOBesiktas x Galatasaray - 13hTransmissão: DAZN
SUPERCOPA DA ESPANHABarcelona x Athletic Bilbao - 17hTransmissão: ESPN Brasil
BRASILEIRÃOSantos x Botafogo - 16hTransmissão: Globo (RJ, Santos, PR, ES, GO, TO, SE, AL, PB, RN, CE, PI, PA, AM, RO, AC, RR, AP, Juiz de Fora, DF) e Premiere
Athletico Paranaense x São Paulo - 16hTransmissão: Globo (SP - menos Santos -, RS, SC MG - menos Juiz de Fora -, MT, MS, MA)
Atlético Mineiro x Atlético Goianiense - 18h15Transmissão: SporTV e Premiere
Internacional x Fortaleza - 20h30Transmissão: TNT, EI Plus e Premiere
Ceará x RB Bragantino - 20h30Transmissão: Premiere
SÉRIE BPonte Preta x Náutico - 16hTransmissão: Globo (PE), SporTV e Premiere
Vitória x Chapeconese - 16hTransmissão: Globo (BA), SporTV e Premiere
SÉRIE DMirassol x Altos - 16hTransmissão: CBF TV e TV Brasil
SÉRIE CItuano x Vila Nova - 18hTransmissão: DAZN
Santa Cruz x Brusque - 18hTransmissão: DAZN
FINAL BRASILEIRÃO SUB-20Atlético Mineiro x Athletico Paranaense - 20hTransmissão: CBF TV, SporTV 3 e BAND
COPA DIEGO ARMANDO MARADONABoca Juniors x Banfield - 22h10Transmissão: Fox Sports