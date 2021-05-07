Liverpool x Southampton: onde assistir e prováveis escalações

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Ainda sonhando com uma vaga nas competições europeias, o Liverpool recebe o Southampton neste sábado, às 16h15 (de Brasília), no Anfield. A partida será válida pela 35ª rodada da Premier League, embora ambas as equipes estejam com um jogo a menos na competição.

> Veja a classificação da Premier LeagueCom 54 pontos na sétima colocação, o Liverpool precisa vencer o máximo de jogos possíveis, se ainda sonha com a classificação para as competições europeias. Atualmente, a distância para o West Ham, clube que abre tal zona na tabela, é de quatro pontos. Já para o Chelsea, que está em quarto lugar, a diferença pula para sete pontos. Além disso, a sequência dos Reds segue rodeada de irregularidade: foram dois empates, duas vitórias e uma derrota nos últimos cinco confrontos.

Além disso, o time comandado por Jürgen Klopp volta a campo depois de duas semanas sem jogar. No último domingo, o duelo contra o Manchester United foi adiado, uma vez que os torcedores do United estavam protestando no no Old Trafford, local aonde seria a partida, por conta do clube ter participado da iniciativa da Superliga Europeia. O jogo foi remarcado para o próximo dia 13.

O Southampton, por sua vez, vive outra ambição no campeonato. Apesar de ter 37 pontos, e ocupar o 15º lugar, a equipe almeja a vitória fora de casa para ficar cada vez mais longe da zona do rebaixamento. Assim, com 10 pontos a mais que o Fulham, equipe que abre o Z-3, o time do técnico Ralph Hasenhüttl vive uma fase péssima: foram três derrotas, um empate e apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. FICHA TÉCNICALiverpool x Southampton ​Data e horário: 08/05/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Anfield (Liverpool, ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESLIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)​Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak e Robertson; Thiago, Fabinho e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mane.

Desfalques: Joe Gomez, Van Dijk, Matip, Kelleher e Henderson (lesionados)

SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)​McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard e Salisu; Walcott, Diallo, Ward-Prowse e Armstrong; Redmond e Adams.