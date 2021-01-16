Liverpool x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações

Líder contra vice. A promessa é de um grande jogo. Neste domingo, o Liverpool recebe o Manchester United, às 13h30 (horário de Brasília). Os dois gigantes da Inglaterra duelam pela primeira colocação da Premier League.
Antes da partida, o treinador Ole Gunnar Solskjaer falou sobre o que espera do clássico com o Liverpool.- Você está sempre animado quando vai jogar contra times dessa qualidade e calibre, é claro. Quando se vai para Anfield, todos sabem que é um grande jogo para o clube, um grande jogo para os jogadores, para os torcedores. Estamos em boa forma no momento. O próximo (jogo) é sempre o maior, é sempre o mais importante. Estar, claro, onde estamos no campeonato nos dá mais confiança. Eles têm um histórico incrível em Anfield. Na liga eles não perdem há muitos, muitos anos, então é um grande teste para nós.
Jurgen Klopp, comandante do Liverpool, acredita que a liderança do Manchester United não é por acaso.
- Estou há cinco anos e dois meses na Inglaterra e o United nunca foi um azarão. Eles não podem ser, é como é. São sempre bons times, sempre ótimos jogadores, ótimos treinadores, dirigentes. Tudo isso sempre esteve lá e agora eles estão no topo da tabela, então é assim. Eles não podem ser azarões.
FICHA TÉCNICALiverpool x Manchester UnitedData e horário: 17/01/2021, às 13h30 (de Brasília).Local: Anfield (Liverpool, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho e Robertson; Henderson, Thiago e Wijnaldum; Mané, Salah e Firmino.
Desfalques: Tsimikas, Van Dijk, Joe Gómez, Diogo Jota e Naby Keita (lesionados).
Manchester United (Treinador: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Alex Telles; Pogba, Fred, Matic e Bruno Fernandes; Rashford e Martial.
Desfalques: Rojo e Jones (lesionados)