Liverpool x Leeds: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Nesta quarta-feira, o Liverpool enfrenta o Leeds por rodada atrasada da Premier League. Na vice-liderança, os Reds buscam uma vitória para diminuir a diferença para o Manchester City para três pontos. Enquanto a equipe de Marcelo Bielsa está na luta contra o rebaixamento.> Mbappé quer ser o cobrador de pênaltis do Paris Saint-Germain

TEM QUE ENTRAR LIGADO!- Espero que nós, como uma unidade com nossos torcedores, seja difícil de vencer. Se formos, temos uma chance de vencer. Precisamos ter certeza de que estamos realmente dispostos a dar tudo. Se não estivermos prontos para uma luta, vamos sofrer - disse Jürgen Klopp, técnico do Liverpool.

> Veja a tabela da Premier League

DESFALQUES DO LIVERPOOLO Liverpool não vai contar com duas peças ofensivas para a partida. Os atacantes Roberto Firmino e Diogo Jota se machucaram na partida contra a Inter de Milão, na última quarta-feira, pela Champions League.FICHA TÉCNICALiverpool x Leeds

Data e horário: 23/02/2022. às 16h45Local: Anfield, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Thiago e Keita; Salah, Luís Diaz e Mané.

Desfalques: Roberto Firmino e Diogo Jota (lesionados).

LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Llorente, Koch e Firpo; Forshaw, Klich, Dallas, Rodrigo e Raphinha; James.

Desfalques: Bamford, Kalvin Phillips e Liam Cooper (lesionados).