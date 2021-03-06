Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liverpool x Fulham: onde assistir e prováveis escalações

Equipe comandada por Jürgen Klopp tenta retornar ao G4 do Campeonato Inglês e terá pela frente um adversário que está na zona do rebaixamento...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 12:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 12:01
Crédito: MATT DUNHAM / POOL / AFP
Precisando vencer para retornar ao G4 da Premier League, o Liverpool terá um confronto difícil pela frente. Neste domingo, os Reds recebem o Fulham, que está na zona de rebaixamento, às 11h (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- Se você olhar agora para o Fulham - começo difícil e agora entretanto nas últimas semanas, com certeza eles conquistaram mais pontos do que nós nas últimas semanas. Isso já diz tudo. Essa vai ser difícil. É um time que joga futebol, eles têm um incrível recorde de posse de bola para um time nessa área da tabela. Eles tentam o seu caminho e parece que vai dar certo. Alguns meses atrás, talvez parecesse que já estava decidido quais três times seriam rebaixados, e agora isso é completamente diferente. Está tudo fechado novamente - disse Jürgen Klopp antes da partida.FICHA TÉCNICALiverpool x FulhamData e horário: 07/03/2021, às 11h (de Brasília)Local: Anfield (Liverpool, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Treinador: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Mané, Firmino
Desfalques: Van Dijk, Matip, Gomez e Henderson (lesionados)
Fulham (Treinador: Scott Parker)Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reed, Anguissa; Cavaleiro, Loftus-Cheek, Lookman; Maja
Desfalques: Cairney e Rodak (lesionados)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados