Liverpool x Fulham: onde assistir e prováveis escalações

Precisando vencer para retornar ao G4 da Premier League, o Liverpool terá um confronto difícil pela frente. Neste domingo, os Reds recebem o Fulham, que está na zona de rebaixamento, às 11h (horário de Brasília).
- Se você olhar agora para o Fulham - começo difícil e agora entretanto nas últimas semanas, com certeza eles conquistaram mais pontos do que nós nas últimas semanas. Isso já diz tudo. Essa vai ser difícil. É um time que joga futebol, eles têm um incrível recorde de posse de bola para um time nessa área da tabela. Eles tentam o seu caminho e parece que vai dar certo. Alguns meses atrás, talvez parecesse que já estava decidido quais três times seriam rebaixados, e agora isso é completamente diferente. Está tudo fechado novamente - disse Jürgen Klopp antes da partida.FICHA TÉCNICALiverpool x FulhamData e horário: 07/03/2021, às 11h (de Brasília)Local: Anfield (Liverpool, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Treinador: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Mané, Firmino
Desfalques: Van Dijk, Matip, Gomez e Henderson (lesionados)
Fulham (Treinador: Scott Parker)Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reed, Anguissa; Cavaleiro, Loftus-Cheek, Lookman; Maja
Desfalques: Cairney e Rodak (lesionados)