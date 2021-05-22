Liverpool x Crystal Palace: onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, às 12h (de Brasília), o Liverpool recebe o Crystal Palace em Anfield, na cidade de Liverpool, pela última rodada do Campeonato Inglês. O confronto é essencial para a equipe dos Reds conseguir a tão sonhada classificação para a Champions League.
O Liverpool está na zona de classificação para a Champions League, e briga com Chelsea e Leicester City por duas vagas restantes para a próxima edição da competição. A equipe quer a vitória em casa para terminar a temporada de forma positiva.
- Tivemos muitos jogos importantes na última parte da temporada, então é assim. Ser experiente nisso não significa que você está sempre pronto para isso, mas estaremos prontos - disse Jurgen Klopp, treinador do Liverpool.
O Crystal Palace, por sua vez, vê a despedida de seu treinador, Roy Hodgson, como único ponto de de destaque da rodada final da Premier League. Sem ambições por não brigas por vagas em competições europeias e por não estar perto da zona de rebaixamento, a equipe cumpre tabela neste domingo.
- Estar na Premier League é um componente vital para times como o nosso. Eu preferiria que minha saída fosse recebida com a ideia de que há uma base estável, há um bom grupo de jogadores aqui, o clube está em muito boas condições financeiras, jogando bem - disse Roy Hodgson, que fará sua última partida no comando do Palace.FICHA TÉCNICALIVERPOOL X CRYSTAL PALACE - Campeonato Inglês - 38ª rodada
Data e horário: 23/05/2021, às 12h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Richard West e Scott LedgerOnde assistir: ESPN Brasil
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Nat Phillips, Rhys Williams e Robertson; Fabinho, Thiago e Wijnaldum; Salah, Mané e Firmino.
Desfalques: Ben Davies, Gomez, Henderson, Kabak, Keita, Van Dijk, Matip e Jota (lesionados).
CRYSTAL PALACE (Treinador: Roy Hodgson)Guaita; Ward, Tomkins, Cahill e Mitchell; McCarthy, Kouyaté e Schlupp; Townsend, Zaha e Ayew.
Desfalques: Eze, Ferguson, Sakho, Wickham, Benteke, McArthur e Milivojevic (lesionados).