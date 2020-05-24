Liverpool x Atlético de Madrid causou 41 mortes adicionais por coronavírus, diz estudo

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O 'Edge Health', grupo de estudo que usa dados do sistema público de saúde do Reino Unido, informou que o jogo entre Liverpool e Atlético de Madrid causou 41 mortes adicionais por coronavírus. A reportagem foi publicada pelo 'The Times'.

O Atlético de Madrid venceu a partida e se classificou na Liga dos Campeões. A partida ocorreu no dia 11 de março e teve 52 mil pessoas. O isolamento no Reino Unido só foi anunciado no dia 23 de março. Nessa época, a Espanha tinha 640 mil casos, enquanto a Inglaterra possuía 100 mil, segundo o Imperial College de Londres e a Universidade de Oxford.

O estudo da 'Edge Health' afirma que a chance de haver uma pessoa infectada pelo COVID-19 em eventos com mais de 10 mil pessoas era de 100%. Os dados confirmam suspeitas do governo inglês. Em 20 de abril, Angela McLean, consultora científica, disse que no futuro perceberão a relação entre os vírus de Liverpool e o da Espanha.