Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liverpool viaja para encarar Brighton e Klopp elogia rival

Campeões podem se aproximar de recordes da Premier League caso vençam adversário fora de casa. Brighton está distante da briga contra o rebaixamento no Inglês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2020 às 15:29

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:29

Crédito: Liverpool não jogou bem contra o Aston VIlla, mas conseguiu sair com a vitória (PAUL ELLIS/AFP
Podendo quebrar recordes no Campeonato Inglês, o campeão Liverpool viaja para encarar o Brighton nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). O time de Anfield pode quebrar recordes de mais vitórias em uma Premier League, maior número de pontos alcançados e precisa da vitória para ficar mais perto desses números que os torcedores desejam, apesar de Klopp já ter dito não se importar com essa questão.O comandante alemão quer pensar jogo a jogo e quer que os Reds tenham a mesma mentalidade vencedora que tiveram ao longo da temporada, mas elogia o adversário da 34ª rodada.
- Ele (Graham Potter) está fazendo um grande trabalho. Desde a paralisação, eles mudaram um pouco sua abordagem e conseguiram mais resultados. Nós não sabemos exatamente o que vamos enfrentar. Um time em um bom momento e cheio de confiança por conta dos resultados. Nós devemos estar preparados.
O técnico também já projetou difíceis confrontos no restante da tabela, quando terá duelos contra Arsenal e Chelsea, por exemplo. Klopp pede paciência para seu time se adaptar a diferentes maneiras de jogo em um espaço curto de tempo, mas disse que os atletas deve usar o que já sabem dentro de campo.
A situação do Brighton é mais confortável do que quando a equipe retornou da paralisação. Faltando apenas cinco rodadas, o time está nove pontos na frente dos clubes que brigam diretamente para não serem rebaixados para a segunda divisão. A equipe já fez sete dos 12 pontos disputados nos últimos quatro jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados