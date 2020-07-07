Liverpool viaja para encarar Brighton e Klopp elogia rival

Crédito: Liverpool não jogou bem contra o Aston VIlla, mas conseguiu sair com a vitória (PAUL ELLIS/AFP

Podendo quebrar recordes no Campeonato Inglês, o campeão Liverpool viaja para encarar o Brighton nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). O time de Anfield pode quebrar recordes de mais vitórias em uma Premier League, maior número de pontos alcançados e precisa da vitória para ficar mais perto desses números que os torcedores desejam, apesar de Klopp já ter dito não se importar com essa questão.O comandante alemão quer pensar jogo a jogo e quer que os Reds tenham a mesma mentalidade vencedora que tiveram ao longo da temporada, mas elogia o adversário da 34ª rodada.

- Ele (Graham Potter) está fazendo um grande trabalho. Desde a paralisação, eles mudaram um pouco sua abordagem e conseguiram mais resultados. Nós não sabemos exatamente o que vamos enfrentar. Um time em um bom momento e cheio de confiança por conta dos resultados. Nós devemos estar preparados.

O técnico também já projetou difíceis confrontos no restante da tabela, quando terá duelos contra Arsenal e Chelsea, por exemplo. Klopp pede paciência para seu time se adaptar a diferentes maneiras de jogo em um espaço curto de tempo, mas disse que os atletas deve usar o que já sabem dentro de campo.