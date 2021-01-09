Liverpool tem interesse e acena com proposta para a contratação de Éder Militão, do Real Madrid

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Em baixa no Real Madrid, o zagueiro brasileiro Éder Militão, de 22 anos de idade, pode ser mais um brasileiro a atuar na Premier League. Após a imprensa inglesa afirmar que o defensor interessa ao Tottenham, o LANCE! apurou que o Liverpool já acena com uma proposta para contar com o jogador junto ao clube espanhol.Apesar do interesse recente do time treinado por José Mourinho, é a equipe de Jürgen Klopp que pode levar vantagem na negociação. O treinador alemão já tentou levar o brasileiro aos Reds em 2018, quando Militão atuava pelo Porto. O clube estaria disposto a pagar 36 milhões de libras para tirar o zagueiro do Real Madrid já neste mês de janeiro. Além de Tottenham e Liverpool, Bayern de Munique e PSG já demonstraram interesse recente na contratação do jogador.

+ Briga acirrada no topo: Confira a tabela completa da Premier League​Vale lembrar que o Liverpool sofre com problemas defensivos nesta temporada, muito por conta da ausência de Virgil Van Dijk, que desfalca a equipe desde outubro, quando precisou ser operado no joelho após romper os ligamentos e deixou uma lacuna difícil de ser preenchida por Klopp, que conta com um elenco curto.

Devido à crise do coronavírus que afetou os cofres de praticamente todos os clubes do futebol mundial, o Liverpool deposita esperanças na conquista da Premier League e em chegar longe na Champions League. A equipe enfrenta o RB Leipzig, da Alemanha, nas oitavas de final. Uma queda precoce no mata-mata da principal competição de clubes poderia gerar efeitos mais trágicos ainda nas finanças da entidade.