Liverpool repensa viagem para jogo contra Midtjylland pela Liga dos Campeões por surto de Covid-19

Crédito: Segundo confronto entre Liverpool e Midtjylland está sob ameaça (AFP

Por conta do mais recente surto de Covid-19 na Dinamarca, o confronto entre Liverpool e Midtjylland pela Liga dos Campeões, marcado para o próximo dia nove de novembro, está ameaçado. Segundo o governo britânico, qualquer pessoa que volte do país escandinavo deve realizar um período de quarentena de duas semanas.

Os protocolos, até o momento, dispensavam atletas de elite da necessidade do isolamento, mas não será o caso com a Dinamarca. O fato se dá por conta do desenvolvimento de uma nova variante do novo coronavírus procedente de visons. Com isso, a viagem do time de Jurgen Klopp está sendo repensada, segundo o “Liverpool Echo”.