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Liverpool repensa viagem para jogo contra Midtjylland pela Liga dos Campeões por surto de Covid-19

Nova regra imposta pelo governo britânico determina que todas as pessoas devem ficar duas semanas isoladas caso cheguem da Dinamarca, inclusive atletas de elite...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 09:33

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 09:33

Crédito: Segundo confronto entre Liverpool e Midtjylland está sob ameaça (AFP
Por conta do mais recente surto de Covid-19 na Dinamarca, o confronto entre Liverpool e Midtjylland pela Liga dos Campeões, marcado para o próximo dia nove de novembro, está ameaçado. Segundo o governo britânico, qualquer pessoa que volte do país escandinavo deve realizar um período de quarentena de duas semanas.
Os protocolos, até o momento, dispensavam atletas de elite da necessidade do isolamento, mas não será o caso com a Dinamarca. O fato se dá por conta do desenvolvimento de uma nova variante do novo coronavírus procedente de visons. Com isso, a viagem do time de Jurgen Klopp está sendo repensada, segundo o “Liverpool Echo”.
Por conta do surto, jogadores que atuam na Inglaterra correm o risco de não serem liberados por seus clubes para os compromissos internacionais da seleção dinamarquesa contra Suécia e Islândia. A nova regra foi imposta no último sábado e será revisada dentro de uma semana.

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