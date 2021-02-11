Liverpool quer Zakaria, do Mönchengladbach, para suprir uma possível saída de Wijnaldum

O Liverpool já estuda substitutos para suprir uma possível saída de Wijnaldum para o Barcelona. De acordo com o "Daily Express", o alvo dos Reds é Dennis Zakaria, do Borussia Mönchengladbach.

O meio-campista suíço tem se destacado pelo clube alemão e atrai interesse de gigantes da Europa. A negociação é considerada difícil pelos Reds, que sabem do poderio financeiro das outras equipes.Na atual temporada, Zakaria participou de 17 jogos com a camisa do Borussia Mönchengladbach e marcou apenas um gol.