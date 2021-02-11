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Liverpool quer Zakaria, do Mönchengladbach, para suprir uma possível saída de Wijnaldum

Meio-campista vem se destacando na equipe alemã e atrai interesse de diversos clubes da Europa...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 12:15

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 12:15

Crédito: INA FASSBENDER / AFP / POOL
O Liverpool já estuda substitutos para suprir uma possível saída de Wijnaldum para o Barcelona. De acordo com o "Daily Express", o alvo dos Reds é Dennis Zakaria, do Borussia Mönchengladbach.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO
O meio-campista suíço tem se destacado pelo clube alemão e atrai interesse de gigantes da Europa. A negociação é considerada difícil pelos Reds, que sabem do poderio financeiro das outras equipes.Na atual temporada, Zakaria participou de 17 jogos com a camisa do Borussia Mönchengladbach e marcou apenas um gol.

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