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futebol

Liverpool quer renovar com Salah, Van Dijk, Fabinho e Alisson

Ideia dos Reds é de estender o vínculo com os principais jogadores para evitar que eles deixem o clube num futuro próximo...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:21
Crédito: Paul ELLIS / AFP
O Liverpool tenta blindar seus jogadores e acabar com rumores de transferências. De acordo com o "Times", os Reds colocaram como prioridade as renovações de Salah, Fabinho, Van Dijk e Alisson.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Salah já expressou publicamente o desejo de atuar em La Liga por Barcelona ou Real Madrid. Porém, o artilheiro da equipe na temporada é a prioridade do Liverpool nas renovações.O Liverpool entra em campo nesta terça-feira contra o Real Madrid, às 16h (de Brasília). O jogo terá transmissão apenas na Arena TNT Sports e Facebook da TNT Sports.

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