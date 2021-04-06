Liverpool quer renovar com Salah, Van Dijk, Fabinho e Alisson

O Liverpool tenta blindar seus jogadores e acabar com rumores de transferências. De acordo com o "Times", os Reds colocaram como prioridade as renovações de Salah, Fabinho, Van Dijk e Alisson.

Salah já expressou publicamente o desejo de atuar em La Liga por Barcelona ou Real Madrid. Porém, o artilheiro da equipe na temporada é a prioridade do Liverpool nas renovações.O Liverpool entra em campo nesta terça-feira contra o Real Madrid, às 16h (de Brasília). O jogo terá transmissão apenas na Arena TNT Sports e Facebook da TNT Sports.