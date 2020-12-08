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futebol

Liverpool poupa, mas Atalanta e Ajax fazem final na Liga dos Campeões

Jurgen Klopp deve laçar equipe alternativa para encarar o Midtjylland fora de casa, enquanto italianos e holandeses lutam por última vaga nas oitavas de final...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 13:31

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 13:31

Crédito: Atalanta consegue avançar de fase com o empate, enquanto só vitoria interessa ao Ajax (MIGUEL MEDINA / AFP
Já classificado no Grupo D da Liga dos Campeões e com a liderança garantida, o Liverpool deve entrar em campo com uma equipe alternativa para encarar o Midtjylland nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Já a equipe dinamarquesa espera conseguir a primeira vitória em sua estreia na competição.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
Apesar de poder poupar alguns atletas por conta do calendário desgastante, o técnico Jurgen Klopp não perde a vontade de vencer jogos.
- É a primeira vez que não precisamos do resultado no último jogo do grupo. Temos que considerar a situação geral, mas sabendo que é a Champions League, nós somos o Liverpool e queremos vencer o jogo. Eu tenho muito respeito pelo Midtjylland. Eles têm um ponto, mas boas performances. Eu acredito que eles devem ter orgulho do que fizeram até agora.
No outro duelo, Ajax e Atalanta batalham pela última vaga da chave para classificar às oitavas de final. Também na quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), os holandeses irão jogar em casa e precisam da vitória a qualquer custo, enquanto os italianos conseguem avançar de fase com o empate.
O técnico do Ajax, Ten Hag, trata o duelo como uma final e diz que a participação na Liga dos Campeões é essencial para o elenco.
- Estamos convencidos de que devemos estar entre os 16 melhores da Europa. O jogo contra a Atalanta é uma final. Vou colocar pressão sobre mim mesmo para vencer. A Champions League é a nossa vida. Temos que dar tudo por isso.
Quem não conseguir se avançar de fase no duelo entre Ajax e Atalanta estará classificado automaticamente para a fase de eliminatórias da Liga Europa. Os italianos ocupam a segunda posição com oito pontos, enquanto os holandeses possuem sete pontos conquistados até o momento.

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