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Liverpool pode desembolsar quase R$ 700 milhões para contratar dupla do Wolverhampton

Meia português Rúben Neves e atacante espanhol Adama Traoré estão na lista de transferências do técnico alemão Jürgen Klopp...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 20:37

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 20:37

Crédito: Divulgação / Twitter do Wolverhampton
Perto de confirmar o título da Premier League, o Liverpool já analisa o elenco para a próxima temporada e pensa em chegada e partidas de alguns jogadores. Segundo o jornal "The Sun", os Reds desejam a contratação de dois destaques do Wolverhampton: o meia Rúben Neves e o atacante Adama Traoré.
De acordo com informações do portal, o clube de Anfield estaria disposto a desembolsar até 110 milhões de libras (R$ 693 milhões, atualmente) para acertar com os dois nomes dos Lobos, que faz boa campanha no Campeonato Inglês.
O jornal menciona que nomes como Lallana e Shaqiri dificilmente continuarão na equipe de Jürgen Klopp na próxima temporada e que atletas como Keita, Wijnaldum e Origi, apesar de fazerem parte dos planos do alemão, podem deixar o clube em caso de uma proposta, especialmente em tempos de crise por conta da pandemia de coronavírus.
Na temporada, o português Rúben Neves entrou em campo 42 vezes, marcou quatro gols e deu duas assistências. O meia é um dos pilares do meia-campo de Nuno Espírito Santo. Já o espanhol Traoré, jogou 43 partidas, marcou seis gols e deu 10 assistências.E MAIS:Lateral Marcelo comemora gol com protesto contra o racismoReal Madrid constrói vantagem no primeiro tempo e vence o Eibar na volta do Campeonato EspanholAlemão: Schalke e Bayer Leverkusen empatam no encerramento da rodadaCoutinho entrou em contato com Klopp para retornar ao Liverpool E MAIS:

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