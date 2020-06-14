Liverpool pode desembolsar quase R$ 700 milhões para contratar dupla do Wolverhampton

Crédito: Divulgação / Twitter do Wolverhampton

Perto de confirmar o título da Premier League, o Liverpool já analisa o elenco para a próxima temporada e pensa em chegada e partidas de alguns jogadores. Segundo o jornal "The Sun", os Reds desejam a contratação de dois destaques do Wolverhampton: o meia Rúben Neves e o atacante Adama Traoré.

De acordo com informações do portal, o clube de Anfield estaria disposto a desembolsar até 110 milhões de libras (R$ 693 milhões, atualmente) para acertar com os dois nomes dos Lobos, que faz boa campanha no Campeonato Inglês.

O jornal menciona que nomes como Lallana e Shaqiri dificilmente continuarão na equipe de Jürgen Klopp na próxima temporada e que atletas como Keita, Wijnaldum e Origi, apesar de fazerem parte dos planos do alemão, podem deixar o clube em caso de uma proposta, especialmente em tempos de crise por conta da pandemia de coronavírus.