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futebol

Liverpool perde Alexander-Arnold por cerca de um mês

Lateral inglês sofreu uma lesão muscular na perna direita
durante a partida contra o Manchester City pela Premier League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:20

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:20

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Mais um problema para Jürgen Klopp. O treinador do Liverpool não poderá contar com Trent Alexander-Arnold, que se lesionou na partida contra o Manchester City e ficará fora por cerca de um mês.O lateral inglês teve uma lesão muscular na perna direita durante a partida que terminou empatada em 1 a 1. Ele deixou o campo aos 18 minutos do segundo tempo para a entrada de Milner.
Alexander-Arnold perderá os jogos da seleção inglesa pela Liga das Nações e alguns jogos do Liverpool. Klopp já não pode contar com Van Dijk e Fabinho, ambos lesionados.

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