Liverpool perde Alexander-Arnold por cerca de um mês

Mais um problema para Jürgen Klopp. O treinador do Liverpool não poderá contar com Trent Alexander-Arnold, que se lesionou na partida contra o Manchester City e ficará fora por cerca de um mês.O lateral inglês teve uma lesão muscular na perna direita durante a partida que terminou empatada em 1 a 1. Ele deixou o campo aos 18 minutos do segundo tempo para a entrada de Milner.