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futebol

Liverpool pensa na chegada de meia do lanterna da Premier League

Sander Berge também é alvo de interesse do Aston Villa, mas Jurgen Klopp pensa no atleta como um substituto para Wijnaldum. Norueguês não joga desde dezembro...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 10:56

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 10:56
Crédito: Sander Berge marcou um gol no Liverpool nesta temporada (Andrew Boyers / AFP
O Liverpool está pensando na contratação de Sander Berge, meio-campista do Sheffield United, segundo a “Eurosport”. Com a possível saída de Wijnaldum do plantel de Anfield, o técnico Jurgen Klopp deve buscar um substituto no mercado. A possibilidade do rebaixamento do lanterna também ajudaria com a chegada do norueuguês para os Reds.O atleta iniciou sua jornada na Premier League em janeiro de 2020, após três anos no futebol belga. Na última temporada, a equipe que era dirigida por Chris Wilder conseguiu ter sucesso no Campeonato Inglês logo após subir da Championship. No entanto, a campanha ruim em 2020/2021 faz com que o clube tenha que se desfazer de alguns atletas para o próximo ano.
> Veja a tabela da Premier League
Além do Liverpool, o Aston Villa também está interessado no meio-campista que não joga desde dezembro por conta de uma cirurgia na perna. Klopp aguarda para saber qual será a realidade financeira do seu clube ao final da época para planejar as contratações. A classificação para a Champions League irá pesar nas finanças da equipe.

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