Liverpool pensa na chegada de meia do lanterna da Premier League

O Liverpool está pensando na contratação de Sander Berge, meio-campista do Sheffield United, segundo a “Eurosport”. Com a possível saída de Wijnaldum do plantel de Anfield, o técnico Jurgen Klopp deve buscar um substituto no mercado. A possibilidade do rebaixamento do lanterna também ajudaria com a chegada do norueuguês para os Reds.O atleta iniciou sua jornada na Premier League em janeiro de 2020, após três anos no futebol belga. Na última temporada, a equipe que era dirigida por Chris Wilder conseguiu ter sucesso no Campeonato Inglês logo após subir da Championship. No entanto, a campanha ruim em 2020/2021 faz com que o clube tenha que se desfazer de alguns atletas para o próximo ano.