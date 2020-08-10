Liverpool oficializa contratação de Tsimikas, do Olympiacos

O Liverpool anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de Kostas Tsimikas, lateral-esquerdo do Olympiakos. Apesar de não ter sido divulgado o tempo de contrato, a imprensa britânica estipula cinco anos de vínculo com os Reds.

Tsimikas atuou pela primeira vez com a camisa do Olympiakos em 2015. Desde então, participou de 86 jogos. Só na temporada atual que o jovem lateral consgiou se firmar e ter destaque.

- Estou muito feliz, estou muito orgulhoso de estar aqui. Para mim, [é] o maior clube do mundo. É uma honra estar aqui e darei o meu melhor. O campeonato aqui, eu gosto muito. Eu assisto na TV e sempre tive um sonho de quando era criança, vir jogar nesta liga e passar - disse ao site oficial do clube.