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Liverpool oferece renovação de contrato a Wijnaldum, mas jogador decide esperar; Barcelona monitora

Atleta de 30 anos tem vínculo com os Reds até o final da temporada e poderá assinar pré-contrato a partir de 1º de janeiro. Barcelona tentou sua contratação na chegada de Koeman...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 14:28

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 14:28

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Titular no meio-campo do Liverpool, o volante Wijnaldum tem contrato com os Reds somente até o final da temporada. Podendo assinar um vínculo já com outro clube a partir do primeiro dia de 2021, o clube inglês procurou o jogador para renovar, segundo o jornalista Fabrizio Romano.
+ Veja a tabela da Premier LeagueAssim como o repórter, o jornal britânico "The Guardian" confirma a informação e diz que o clube ofereceu o novo acordo no início de dezembro. Contudo, o holandês ainda não decidiu se permanece ou não no Anfield para a próxima temporada e pretende esperar para escolher o futuro.
+ Confira as 20 transações internacionais mais caras da década
Enquanto a situação não se resolve, o Barcelona observa de longe e monitora o cenário. No início da temporada, a pedido de Ronald Koeman, o clube catalão tentou a contratação do volante, mas não teve sucesso. Wijnaldum atuou com o comandante blaugrana na seleção holandesa.

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