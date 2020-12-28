Liverpool oferece renovação de contrato a Wijnaldum, mas jogador decide esperar; Barcelona monitora

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Titular no meio-campo do Liverpool, o volante Wijnaldum tem contrato com os Reds somente até o final da temporada. Podendo assinar um vínculo já com outro clube a partir do primeiro dia de 2021, o clube inglês procurou o jogador para renovar, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

+ Veja a tabela da Premier LeagueAssim como o repórter, o jornal britânico "The Guardian" confirma a informação e diz que o clube ofereceu o novo acordo no início de dezembro. Contudo, o holandês ainda não decidiu se permanece ou não no Anfield para a próxima temporada e pretende esperar para escolher o futuro.

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