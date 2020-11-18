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futebol

Liverpool oferece renovação a Wijnaldum por três temporadas

Clube inglês também propõe aumento salarial do meio-campista que tem contrato até o fim desta temporada. Barcelona e Inter de Milão aparecem como interessados...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 11:45

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 11:45

Crédito: AFP
O Liverpool quer manter Wijnaldum no clube e oferece uma renovação por três temporadas com um aumento salarial, segundo o “Calciomercato”. Os Reds estão dispostos a oferecer um salário de cerca de 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) por ano e afastar o interesse de diversos clubes europeus.O Barcelona é um dos principais candidatos para a contratação do meio-campista por conta da grande admiração que o técnico Ronald Koeman tem pelo jogador. Ambos já trabalharam juntos na seleção dos Países Baixos e era um dos pilares da equipe. No entanto, a Inter de Milão também se juntou ao clube catalão.
De acordo com a imprensa italiana, Beppe Marotta, diretor esportivo do clube, já iniciou contatos com os representantes do atleta e uma oferta pode chegar nas próximas semanas. Com contrato até o final da temporada, Wijnaldum pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro e sair sem custos em junho.

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