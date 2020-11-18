Liverpool oferece renovação a Wijnaldum por três temporadas

O Liverpool quer manter Wijnaldum no clube e oferece uma renovação por três temporadas com um aumento salarial, segundo o “Calciomercato”. Os Reds estão dispostos a oferecer um salário de cerca de 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) por ano e afastar o interesse de diversos clubes europeus.O Barcelona é um dos principais candidatos para a contratação do meio-campista por conta da grande admiração que o técnico Ronald Koeman tem pelo jogador. Ambos já trabalharam juntos na seleção dos Países Baixos e era um dos pilares da equipe. No entanto, a Inter de Milão também se juntou ao clube catalão.