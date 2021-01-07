Liverpool não vai atrás de reforço para a defesa em janeiro

O Liverpool não deve assinar com nenhum defensor nesta janela de transferências de janeiro, segundo o “The Athletic”. O clube “não quer oferecer soluções rápidas” para as longas ausências de Van Dijk e Joe Gomez. Além disso, os responsáveis acreditam que pode ser irresponsável realizar uma contratação neste momento de crise econômica.O técnico Jurgen Klopp está satisfeito com as atuações de Fabinho no setor defensivo, além dos desempenhos positivos de Nat Phillips e Rhyan Williams, ambos da base da equipe de Anfield. O elenco ainda conta com Matip, mas o camaronês não apresenta regularidade por conta da sua condição física.