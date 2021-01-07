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futebol

Liverpool não vai atrás de reforço para a defesa em janeiro

Clube não quer oferecer soluções rápidas para os problemas que surgiram após as lesões de Van Dijk e Joe Gomez. Além disso, Liverpool passa por período de crise financeira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 10:08

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 10:08

Crédito: Klopp não pensa em contratações para janeiro (Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP
O Liverpool não deve assinar com nenhum defensor nesta janela de transferências de janeiro, segundo o “The Athletic”. O clube “não quer oferecer soluções rápidas” para as longas ausências de Van Dijk e Joe Gomez. Além disso, os responsáveis acreditam que pode ser irresponsável realizar uma contratação neste momento de crise econômica.O técnico Jurgen Klopp está satisfeito com as atuações de Fabinho no setor defensivo, além dos desempenhos positivos de Nat Phillips e Rhyan Williams, ambos da base da equipe de Anfield. O elenco ainda conta com Matip, mas o camaronês não apresenta regularidade por conta da sua condição física.
> Veja como o Liverpool está na Premier League
De acordo com a imprensa britânica, alguns nomes estavam na lista dos Reds para este mercado, como Ozan Kabak, do Schalke, Upamecano, do RB Leipzig, e Ben White, do Brighton. Com todas as dificuldades, o Liverpool ainda lidera a Premier League e está classificado para as oitavas de final da Champions League.

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