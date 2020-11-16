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futebol

Liverpool não pretende contratar defensores na janela de janeiro

Jurgen Klopp e dirigentes dos Reds decidiram esperar janela de verão europeu para atuar no mercado. Com isso, alemão deve usar jovens da base no setor defensivo...

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 10:46

LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 10:46
Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
Apesar dos problemas no setor defensivo por conta das lesões de Virgil van Dijk e Joe Gomez, o Liverpool não planeja ir ao mercado para contratar um zagueiro em janeiro, revela o “The Athletic”. Atualmente, o clube tem apenas Joel Matip saudável e foi vinculado com novos reforços, como Ozan Kabak e Malick Thiaw, ambos do Schalke 04.
Apesar das especulações, o técnico Jurgen Klopp e a alta cúpula do atual campeão inglês preferem esperar até a janela de transferências do verão europeu para fazer negócios. Com isso, o técnico alemão planeja colocar jovens da base, como Nat Phillips e Rhys Williams. O treinador também tem a opção de improvisar Fabinho na defesa.O brasileiro se recupera de uma lesão leve, enquanto Matip não começou a temporada por estar machucado. O clube vive um pesadelo, mas segue na disputa pelo título do Campeonato Inglês e encara o líder Leicester no próximo domingo valendo briga por posição na tabela de classificação.

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