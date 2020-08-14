Liverpool muda planos de pré-temporada por conta da Covid-19

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O Liverpool terá que mudar seus planos de pré-temporada por não poder se preparar para a próxima época em Evian, na França, por conta da adesão do país na lista de quarentena da Covid-19. Com isso, o time comandado por Jurgen Klopp deve viajar na próxima semana para a Áustria, de acordo com o “Liverpool Echo”.

Os jogadores devem se reapresentar neste sábado visando o duelo contra o Arsenal pelo título da Community Shield, uma espécie de Supercopa da Inglaterra, no dia 29 de agosto. Já a Premier League tem data de estreia marcada para o dia 12 de setembro e todos os clubes terão um curto período de preparação.