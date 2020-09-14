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futebol

Liverpool monitora situação de volante do Monchengladbach

Denis Zakaria entre no radar de Jurgen Klopp, mas só deve ser negociado a partir da próxima temporada, quando restar apenas um ano de contrato com o clube alemão...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 10:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 10:44
Crédito: Divulgação
O Liverpool está interessado na contratação do volante Denis Zakaria, do Borussia Monchengladbach, de acordo com o “Bild”. O jogador de 23 anos tem contrato até 2022 e pode ser vendido a partir da próxima temporada por um preço que se especula em torno dos 37 milhões de libras (R$ 250 milhões).
Até o momento, o clube de Anfield faz uma janela de transferências bastante tímida com a contratação apenas de Tsimikas, lateral esquerdo reserva. O time de Klopp também tem interesse em Thiago Alcântara, que está em seu último ano de contrato com o Bayern, mas está relutante por conta do valor pedido pelos bávaros.Na última campanha, Zakaria participou de 31 jogos com o Gladbach entre Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga Europa. O meio-campista foi responsável por marcar dois gols e dar duas assistências. O suíço também acumula 28 convocações para a seleção nacional, inclusiva para a última Copa do Mundo.

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