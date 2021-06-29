Liverpool mira meia brasileiro para substituir Wijnaldum

Crédito: Brasileiro é um dos destaques do Porto (Reprodução/Dugout

O Liverpool está em conversas com o Porto pela contratação do meia Otávio, segundo o jornal "A Bola". O brasileiro tem contrato até 2025 e possui uma cláusula de rescisão contratual de 40 milhões de euros (R$ 235,9 milhões) válida até esta quarta-feira.A partir de julho, a multa do jogador passará a ser de 60 milhões de euros (R$ 353,8 milhões). A equipe de Jurgen Klopp enxerga que o meio-campista pode ser a reposição ideal para o setor que perdeu Wijnaldum nesta janela de transferências.

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O Porto busca a contratação em definitivo do volante Grujic, que pertence aos Reds, mas não tem o interesse de envolver o camisa 25 na operação. Os ingleses apresentaram uma proposta de 23 milhões de euros (R$ 135,6 milhões), além do sérvio pelo brasileiro, mas a diretoria dos Dragões se mantém irredutível.