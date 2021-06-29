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futebol

Liverpool mira meia brasileiro para substituir Wijnaldum

Otávio, atualmente no Porto, pode ser envolvido em negociação para que Grujic seja contratado em definitivo pelo Dragão nesta janela de transferências...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 10:06

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 10:06
Crédito: Brasileiro é um dos destaques do Porto (Reprodução/Dugout
O Liverpool está em conversas com o Porto pela contratação do meia Otávio, segundo o jornal "A Bola". O brasileiro tem contrato até 2025 e possui uma cláusula de rescisão contratual de 40 milhões de euros (R$ 235,9 milhões) válida até esta quarta-feira.A partir de julho, a multa do jogador passará a ser de 60 milhões de euros (R$ 353,8 milhões). A equipe de Jurgen Klopp enxerga que o meio-campista pode ser a reposição ideal para o setor que perdeu Wijnaldum nesta janela de transferências.
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O Porto busca a contratação em definitivo do volante Grujic, que pertence aos Reds, mas não tem o interesse de envolver o camisa 25 na operação. Os ingleses apresentaram uma proposta de 23 milhões de euros (R$ 135,6 milhões), além do sérvio pelo brasileiro, mas a diretoria dos Dragões se mantém irredutível.
Além de Otávio, o Liverpool também está em cena em relação a contratação de Saúl para o meio de campo uma vez que a presença do espanhol não é certa no Atlético de Madrid. O clube também está interessado em Donyell Malen para o ataque.

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