Liverpool mira contratação de jovem zagueiro turco do Schalke 04

Crédito: Klopp é admirador de Ozan Kabak, zagueiro do Schalke 04 (PAUL ELLIS / AFP

O Liverpool abriu conversas com o Schalke 04 visando a contratação do zagueiro Ozan Kabak, segundo o “The Mirror”. O objetivo do técnico Jurgen Klopp é contratar um novo nome para repor a ausência de Virgil van Dijk, fora da temporada após ter rompido os ligamentos do joelho no clássico contra o Everton.

Com isso, os Reds miram a aquisição do jovem turco de 20 anos na janela de transferências de janeiro. O comandante alemão é um admirador de Kabak e acredita-se que o Liverpool já estivesse com interesse no defensor para o verão europeu, mas a crise provocada pela pandemia da Covid-19 alterou os planos da equipe.