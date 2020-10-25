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futebol

Liverpool mira contratação de jovem zagueiro turco do Schalke 04

Ozan Kabak é alvo de interesse do técnico Jurgen Klopp e clube inglês pretende fazer uma proposta para contratá-lo em janeiro por conta da grave lesão sofrida por Van Dijk...

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 09:05

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 09:05
Crédito: Klopp é admirador de Ozan Kabak, zagueiro do Schalke 04 (PAUL ELLIS / AFP
O Liverpool abriu conversas com o Schalke 04 visando a contratação do zagueiro Ozan Kabak, segundo o “The Mirror”. O objetivo do técnico Jurgen Klopp é contratar um novo nome para repor a ausência de Virgil van Dijk, fora da temporada após ter rompido os ligamentos do joelho no clássico contra o Everton.
Com isso, os Reds miram a aquisição do jovem turco de 20 anos na janela de transferências de janeiro. O comandante alemão é um admirador de Kabak e acredita-se que o Liverpool já estivesse com interesse no defensor para o verão europeu, mas a crise provocada pela pandemia da Covid-19 alterou os planos da equipe.
O clube alemão avalia o zagueiro em 40 milhões de libras (R$ 292 milhões), mas os ingleses acreditam que conseguem contratá-lo pela metade do valor por conta da crise financeira no futebol. O atleta está em sua segunda temporada com o time atual após ter sido contratado em 2019 do Stuttgart.

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