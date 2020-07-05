futebol

Liverpool joga mal, mas vence e Aston Villa não consegue respirar

Liverpool começa o jogo de maneira muito lenta, Aston Villa tem chances de arrancar pontos, mas qualidade dos Reds sobressaiu no segundo tempo com Mané e jovem joia...
LanceNet

Publicado em 

05 jul 2020 às 17:24

Crédito: Liverpool e Aston Villa fizeram partida equilibrada até a reta final do segundo tempo (PAUL ELLIS/AFP
O Liverpool jogou mal, o time parecia estar no mesmo ritmo da partida contra o Manchester City, mas a diferença técnica sobressaiu e a equipe de Anfield conseguiu vencer o Aston Villa por 2 a 0 pela Premier League. O time visitante não consegue se distanciar da zona de rebaixamento após ter criado chances e ser melhor por uma parte do jogo.
MESMA MARCHAApós a sofrível atuação do Liverpool na derrota para o Manchester City, o time de Klopp não foi o mesmo que os torcedores estavam acostumados a ver ao longo da temporada. O time de Anfield só finalizou duas vezes sem perigo, mas também não sofreu contra o Aston Villa, que só colocou Alisson para trabalhar aos 32 minutos em chute do brasileiro Douglas Luiz.
SUFOCOO Aston VIlla começou o segundo tempo pressionando e logo aos cinco minutos Grealish, em impedimento, colocou Alisson para trabalhar. No minuto seguinte, foi a vez de El Ghazi dar trabalho para o brasileiro após rápido contra ataque pelo camisa 10, que tocou para o atacante finalizar e o goleiro mandar para escanteio.
ALÍVIOO Liverpool jogou mal, mas a qualidade coletiva e individual sobressaiu. Em bela jogada iniciada por Alexander-Arnold, o lateral achou Keita que encontrou Mané dentro da área para finalizar de primeira aos 25 minutos. Pouco depois foi a vez de Firmino trabalhar jogada com Salah e obrigar Reina a realizar boa intervenção. Aos 43, os Reds fecharam o placar após Salah escorar de cabeça para o jovem Curtis Jones.

