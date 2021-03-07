Liverpool joga mal e é derrotado pelo Fulham, que ganha fôlego na briga contra o rebaixamento

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O Liverpool se complicou na briga pelo G4 da Premier League. Em casa, os Reds foram derrotados pelo Fulham, que briga pelo rebaixamento na competição. Lemina foi o autor do único gol da partida.

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O Fulham já era melhor na primeira etapa e criou algumas oportunidades perigosas, principalmente pelo lado direito com Lookman. Williams teve problemas para conter o ataque por ali. Aos 45, porém, saiu o gol pelo lado esquerdo. Após falta cobrada, Salah bobeou, Lemina roubou a bola e chutou cruzado para tirar qualquer chance de defesa de Alisson. E assim terminou a partida.