Liverpool goleia Crystal Palace e pode ser campeão nesta quinta-feira

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Pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool venceu o Crystal Palace por 4 a 0. Alexander-Arnold, Salah, Fabinho e Mané garantiram a vitória para os Reds.

JOGO DO TÍTULO?Com a vitória diante do Crystal Palace, o Liverpool pode ser campeão inglês nesta quinta-feira. Caso o Manchester City não vença o Chelsea, os Reds serão matematicamente vencedores da Premier League.

QUE PARTIDA!O Liverpool fez uma grande partida. Fabinho foi muito sólido no meio-campo com um gol e uma assistência. O Crystal Palace não acertou nenhuma bola no gol defendido por Alisson.

OS GOLSO primeiro gol da partida saiu aos 23 minutos por Alexander-Arnold, cobrando uma bela falta no ângulo. Salah, após belo passe de Fabinho, chutou na saída do goleiro, aos 44. Fabinho, aos 10 minutos do segundo tempo, finalizou de fora da área marcando um lindo gol. Aos 24, Mane recebeu de Salah e tocou no canto para fechar a goleada.

CAMPANHA IMPRESSIONANTEDos 31 jogos, o Liverpool venceu 28. A equipe comandada por Jurgen Klopp só perdeu em duas oportunidades e empatou em uma. É uma campanha impressionante que deve ser coroada com o título.