Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liverpool goleia Crystal Palace e pode ser campeão nesta quinta-feira

Reds garantiram uma vitória tranquila diante do rival por 4 a 0...

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 21:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2020 às 21:14
Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool venceu o Crystal Palace por 4 a 0. Alexander-Arnold, Salah, Fabinho e Mané garantiram a vitória para os Reds.
JOGO DO TÍTULO?Com a vitória diante do Crystal Palace, o Liverpool pode ser campeão inglês nesta quinta-feira. Caso o Manchester City não vença o Chelsea, os Reds serão matematicamente vencedores da Premier League.
QUE PARTIDA!O Liverpool fez uma grande partida. Fabinho foi muito sólido no meio-campo com um gol e uma assistência. O Crystal Palace não acertou nenhuma bola no gol defendido por Alisson.
OS GOLSO primeiro gol da partida saiu aos 23 minutos por Alexander-Arnold, cobrando uma bela falta no ângulo. Salah, após belo passe de Fabinho, chutou na saída do goleiro, aos 44. Fabinho, aos 10 minutos do segundo tempo, finalizou de fora da área marcando um lindo gol. Aos 24, Mane recebeu de Salah e tocou no canto para fechar a goleada.
CAMPANHA IMPRESSIONANTEDos 31 jogos, o Liverpool venceu 28. A equipe comandada por Jurgen Klopp só perdeu em duas oportunidades e empatou em uma. É uma campanha impressionante que deve ser coroada com o título.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSO Liverpool recebe o Manchester City na quinta-feira (2), às 16h15 (horário de Brasília). Por outro lado, o Crystal Palace recebe o Burnley na segunda-feira (29), às 16h.E MAIS:Com fome de gols, Douglas Tanque marca mais dois em vitória do PaçosTécnico do Barça diz que negociação entre Juve e Barcelona afeta ArthurCelta de Vigo vence Real Sociedad com gol de pênaltiLateral do Rio Ave comemora marca histórico do clube no PortuguêsCom atuação de gala de Martial, Manchester United vence Sheffield E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que foto com Trump pode ser valiosa para Lula na eleição, segundo analistas
Imagem de destaque
Quais produtos capixabas ganham mais força na União Europeia?
Cafeicultura une gerações e gera renda para famílias brasileiras
Recordes no agronegócio capixaba: a segurança jurídica que ainda precisa ser construída

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados