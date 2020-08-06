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Liverpool faz proposta por Jamal Lewis, lateral-esquerdo do Norwich

Jogador de 22 anos foi um dos destaques do Norwich no Inglês, apesar do rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 17:50

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 17:50

Crédito: Divulgação / Norwich / Site oficial
De olho no mercado de transferências, o campeão inglês Liverpool está em busca de um nome para a lateral-esquerda. E de acordo com informações da emissora "Sky Sports", os Reds desejam contar com Jamal Lewis, do Norwich.Segundo o portal, o time de Jürgen Klopp já fez uma primeira proposta ao clube amarelo no valor de 10 milhões de libras (R$ 70 milhões), mas que teria sido recusada pelos Canários. O clube deseja receber pelo menos 20 milhões de libras (R$ 140 milhões) para liberar o jogador, que ainda tem contrato longo.
Jürgen Klopp entende que o Liverpool precisa de um nome para atuar quando Robertson não estiver à disposição. Atualmente, os Reds contam apenas com o escocês para a função.

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