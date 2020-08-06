Liverpool faz proposta por Jamal Lewis, lateral-esquerdo do Norwich

De olho no mercado de transferências, o campeão inglês Liverpool está em busca de um nome para a lateral-esquerda. E de acordo com informações da emissora "Sky Sports", os Reds desejam contar com Jamal Lewis, do Norwich.Segundo o portal, o time de Jürgen Klopp já fez uma primeira proposta ao clube amarelo no valor de 10 milhões de libras (R$ 70 milhões), mas que teria sido recusada pelos Canários. O clube deseja receber pelo menos 20 milhões de libras (R$ 140 milhões) para liberar o jogador, que ainda tem contrato longo.