Liverpool está interessado na contratação de zagueiro do Ajax

Crédito: Perr Schuurs é alvo de interesse do Liverpool para janeiro (AFP

O Liverpool está interessado na contratação do zagueiro Perr Schuurs, do Ajax, segundo o jornalista Mike Verweijj. No podcast do portal “De Telegraaf”, o holandês afirmou que o defensor de 21 anos atraiu atenção de Jurgen Klopp no primeiro jogo entre as duas equipes pela Liga dos Campeões, em outubro. Uma oferta de 30 milhões de euros (R$ 191 milhões) pode ser suficiente para o jogador atuar em Anfield a partir de janeiro.

- Uma quantia de 30 milhões de euros será anexada (por Perr Schuurs). Se Marc Overmars (diretor de futebol do Ajax) tiver a chance, acho que ele aceitará imediatamente. Eu chequei com o Ajax e ainda não há um interesse concreto do Liverpool. Após o jogo (pela Liga dos Campeões), a delegação do Liverpool se impressionou com Schuurs. Ele está na lista.