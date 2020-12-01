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Liverpool está interessado na contratação de zagueiro do Ajax

Perr Schuurs atraiu o interesse do Liverpool após exibição no duelo entre as equipes em outubro pela Liga dos Campeões. Clubes voltam a se enfrentar nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 11:05

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 11:05

Crédito: Perr Schuurs é alvo de interesse do Liverpool para janeiro (AFP
O Liverpool está interessado na contratação do zagueiro Perr Schuurs, do Ajax, segundo o jornalista Mike Verweijj. No podcast do portal “De Telegraaf”, o holandês afirmou que o defensor de 21 anos atraiu atenção de Jurgen Klopp no primeiro jogo entre as duas equipes pela Liga dos Campeões, em outubro. Uma oferta de 30 milhões de euros (R$ 191 milhões) pode ser suficiente para o jogador atuar em Anfield a partir de janeiro.
- Uma quantia de 30 milhões de euros será anexada (por Perr Schuurs). Se Marc Overmars (diretor de futebol do Ajax) tiver a chance, acho que ele aceitará imediatamente. Eu chequei com o Ajax e ainda não há um interesse concreto do Liverpool. Após o jogo (pela Liga dos Campeões), a delegação do Liverpool se impressionou com Schuurs. Ele está na lista.
Os Reds estão com dificuldades no setor defensivo por conta das lesões de Virgil van Dijk e Joe Gomez, sendo que ambos ficarão afastados por um longo período na temporada. Ambos os times se enfrentam nesta terça-feira e há a possibilidade de haver uma aproximação entre o clube inglês e o jovem zagueiro holandês.

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