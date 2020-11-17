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Liverpool está disposto a vender estrela para contratar Mbappé

Firmino, Mané ou Salah podem sair na próxima temporada para que elenco abra espaço para chegada do atacante francês na próxima janela de transferências de verão...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 10:22

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 10:22

Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
O Liverpool está disposto a vender uma de suas estrelas para brigar pela contratação de Mbappé na próxima temporada, segundo o “Sunday Times”. Com isso, a saída de Salah, Mané ou Firmino é essencial para que os Reds tenham o aporte financeiro para realizar a operação e para que haja espaço no elenco para o francês.As informações indicam que nenhum dos três nomes é imprescindível para Jurgen Klopp e que o futebol espanhol poderia ser um dos destinos para quem saísse. Todos possuem contrato até 2023 e estariam a dois anos do final de seus vínculos com a equipe de Anfield na próxima janela de transferências.
O Real Madrid é o principal interessado na contratação do camisa 11 do Paris Saint-Germain, mas também já foi vinculado com os nomes de Mané e Salah. Enquanto isso, Mbappé não aceita nenhuma oferta de renovação de seu contrato que termina em 2022.

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