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Liverpool encara estreante dinamarquês na Liga dos Campeões

Jurgen Klopp faz elogios ao time do Midtjylland, mas Reds buscam segunda vitória consecutiva na fase de grupos da Champions. Visitantes perderam na primeira rodada...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 12:50

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 12:50
Crédito: Liverpool conta com forte poderio ofensivo para superar o Midtjylland em Anfield (Instagram Liverpool
O Liverpool recebe o Midtjylland pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). A equipe de Jurgen Klopp começou com vitória na competição contra o Ajax fora de casa e enfrenta um adversário que faz sua estreia na principal competição do futebol europeu e que sofreu uma goleada para a Atalanta na rodada inaugural.
O comandante alemão ainda não sabe se irá poder contar com Thiago Alcântara, Keita e Matip para a partida.O treinador elogiou o rival dinamarquês, mas quer sair com os três pontos de Anfield.
- Nós os enxergamos como candidatos no grupo. Eles conquistaram o direito de estar na Liga dos Campeões. É um bom time de futebol e no esporte quase tudo é possível. Não há time pequeno na Champions League. Nós amamos a competição e vamos tentar conquistá-la.
Já o brasileiro Alisson demonstrou felicidade por estar de volta aos gramados após se recuperar de uma lesão no ombro e falou sobre as expectativas dos Reds.
- Estou muito feliz. Eu disse ao médico que iria me recuperar em duas ou três semanas no máximo. Nós sabemos da nossa qualidade, do nosso objetivo. Estamos focados no nosso adversário e temos que nos preparar da melhor maneira para fazer um bom jogo.
O Liverpool vem embalado após uma vitória no Campeonato Inglês contra o Sheffield United de virada, mas o Midtjylland também venceu o Brondby pelo Campeonato Dinamarquês e ocupa a segunda posição na tabela. O jogo promete muita intensidade e com presença de brasileiros de ambos os lados.

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