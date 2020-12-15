Liverpool e Tottenham duelam pela liderança da Premier League

- Mourinho mostrou capacidade de reação. É muito impressionante o que tem feito no Tottenham. Estão jogando muito bem. Conseguiu fazer do Tottenham uma máquina de bons resultados, que consegue vencer mesmo quando não está no seu melhor. Não estou surpreendido com a evolução do Tottenham. Vejo muitas semelhanças entre nós. A forma como tomam a iniciativa, o estilo, o futebol. Se observarem, também praticam bom futebol - disse o treinador dos Reds.