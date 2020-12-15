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futebol

Liverpool e Tottenham duelam pela liderança da Premier League

Em confronto de líder contra vice, partida colocará Klopp e Mourinho frente a frente...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 15:02

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 15:02

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Promessa de jogão nesta quarta-feira. Pela 13ª rodada da Premier League, Liverpool e Tottenham se enfrentam, em Anfield, às 17h (horário de Brasília). O duelo vale a liderança do campeonato.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUELíder da competição, o Tottenham vem confiante para o jogo. José Mourinho, treinador dos Spurs, foi muito elogiado por Jürgen Klopp.
- Mourinho mostrou capacidade de reação. É muito impressionante o que tem feito no Tottenham. Estão jogando muito bem. Conseguiu fazer do Tottenham uma máquina de bons resultados, que consegue vencer mesmo quando não está no seu melhor. Não estou surpreendido com a evolução do Tottenham. Vejo muitas semelhanças entre nós. A forma como tomam a iniciativa, o estilo, o futebol. Se observarem, também praticam bom futebol - disse o treinador dos Reds.
FICHA TÉCNICA:Liverpool x TottenhamData e horário: 16/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Anfield (Liverpool, ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Liverpool (Treinador: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mané
Desfalques: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Thiago Alcântara, Xherdan Shaqiri, James Milner, Diogo Jota, Kostas Tsimikas
Tottenham (Treinador: José Mourinho)Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane
Desfalques: Erik Lamela; Bale é dúvida

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