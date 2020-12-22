Liverpool e Schalke estudam troca entre Origi e Ozan Kabak

Liverpool e Schalke 04 estão discutindo a possibilidade de troca nesta janela de transferências de janeiro. Segundo a “Sky Germany”, a oportunidade levaria o atacante Origi, dos Reds, para o futebol alemão, enquanto o zagueiro Ozan Kabak seria o novo comandado do técnico Jurgen Klopp devido as recentes lesões de Van Dijk e Joe Gomez.
O atacante belga não consegue conquistar espaço dentro da equipe de Anfield nesta temporada e participou de apenas sete minutos em partidas da Premier League. Na última semana, o Wolverhampton foi especulado como um possível destino para o centroavante. Em suas redes sociais, Origi não faz qualquer menção ao Liverpool.Por outro lado, Kabak é um namoro antigo, mas o defensor também é cotado para reforçar o Milan. O Schalke pediu cerca de 20 milhões de euros (R$ 125,9 milhões) ao clube italiano, mas uma troca pode ser interessante, visto que o clube de Gelsenkirchen ocupa a lanterna da Bundesliga.