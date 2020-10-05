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futebol

Liverpool e Everton estudam contratação de Gazzaniga

Rebaixado a terceiro goleiro do Tottenham após boas aparições na última temporada, rivais de Liverpool buscam reservas consistentes para a posição após falhas de Adrian e Pickford...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 10:53

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 10:53
Crédito: Divulgação/Twitter
Liverpool e Everton estão interessados na contratação de Paulo Gazzaniga, rebaixado a terceiro goleiro do Tottenham após a chegada de Joe Hart. Segundo a “talkSPORT”, os rivais enxergam o argentino como um reserva consistente para seus elencos principais. O jogador de 28 anos apareceu bem na última temporada com a lesão de Hugo Lloris.
Após a confirmação de que Alisson ficará fora por cerca de seis semanas e Adrian não ter entrado bem nos jogos em que substituiu o brasileiro, o time de Klopp mira um substituto mais consistente. A goleada sofrida para o Aston Villa por 7 a 2 no último domingo pode ter sido o principal motivo para essa movimentação nas últimas horas.
No Everton, Jordan Pickford, titular de Carlo Ancelotti, sofre com diversas críticas desde a última temporada e Gazzaniga poderia brigar pela titularidade. Jonas Lossl, atual reserva, não é considerado alguém capaz de brigar por posição contra o arqueiro da seleção inglesa.

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