Liverpool e Bayern se aproximam de acordo pela transferência de Thiago

Destaque na final da Liga dos Campeões da Europa e um dos melhores em campo, o meia Thiago Alcântara pode ter feito sua última partida com a camisa do clube alemão na decisão continental de domingo. Segundo o "The Atletic", o Liverpool pode estar perto de acertar sua ida para a Inglaterra.De acordo com a publicação, os Reds ofereceram 27 milhões de euros (R$ 178 milhões) na primeira proposta pelo filho do ex-jogador Mazinho, enquanto os bávaros desejam receber, pelo menos, a quantia de 36 milhões de euros (R$ 238 milhões).