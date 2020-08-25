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futebol

Liverpool e Bayern se aproximam de acordo pela transferência de Thiago

Jogador se destacou na reta final da Champions, mas deve seguir a carreira na Inglaterra. Filho do campeão mundial Mazinho, Thiago tem mais um ano de contrato com o Bayern...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 15:47
Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
Destaque na final da Liga dos Campeões da Europa e um dos melhores em campo, o meia Thiago Alcântara pode ter feito sua última partida com a camisa do clube alemão na decisão continental de domingo. Segundo o "The Atletic", o Liverpool pode estar perto de acertar sua ida para a Inglaterra.De acordo com a publicação, os Reds ofereceram 27 milhões de euros (R$ 178 milhões) na primeira proposta pelo filho do ex-jogador Mazinho, enquanto os bávaros desejam receber, pelo menos, a quantia de 36 milhões de euros (R$ 238 milhões).
Ainda segundo o portal, nos corredores do Anfield o clima é de otimista quanto ao negócio e em breve o espanhol pode trocar o vermelho da Baviera pelo vermelho de Liverpool.

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