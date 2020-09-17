Liverpool e Bayern acertam transferência de Thiago

Liverpool e Bayern de Munique entraram em acordo e Thiago Alcântara está próximo de vestir a camisa do atual campeão inglês, como informou o “The Athletic” e confirmou Rummenigge, dirigente bávaro. A transferência se tornará oficial em breve por um valor de cerca de 30 milhões de euros (R$ 186 milhões).Apesar de ser um dos principais jogadores da equipe e ter recebido proposta de renovação, o espanhol buscava outros desafios na carreira. Aos 29 anos, o atleta formado no Barcelona irá jogar pela primeira vez no futebol inglês após a insistência do técnico Jurgen Klopp na contratação do meio-campista.