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futebol

Liverpool e Bayern acertam transferência de Thiago

Meio-campista do Bayern de Munique deve ser anunciado como novo reforço do técnico Jurgen Klopp nos próximos dias. Será a primeira experiência do espanhol na Inglaterra...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 08:37

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 08:37
Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
Liverpool e Bayern de Munique entraram em acordo e Thiago Alcântara está próximo de vestir a camisa do atual campeão inglês, como informou o “The Athletic” e confirmou Rummenigge, dirigente bávaro. A transferência se tornará oficial em breve por um valor de cerca de 30 milhões de euros (R$ 186 milhões).Apesar de ser um dos principais jogadores da equipe e ter recebido proposta de renovação, o espanhol buscava outros desafios na carreira. Aos 29 anos, o atleta formado no Barcelona irá jogar pela primeira vez no futebol inglês após a insistência do técnico Jurgen Klopp na contratação do meio-campista.
Na última temporada, Thiago participou de 39 jogos da equipe, marcou três gols e deu duas assistências. Em sete anos pelo Bayern, o atleta conquistou sete títulos de campeão alemão, quatro taças da Copa da Alemanha e uma Liga dos Campeões. O jogador tinha contrato até 2021.

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