Liverpool e Atalanta duelam pela liderança do Grupo D

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A briga pela liderança do Grupo D reúne duas equipes muito fortes. Nesta terça-feira (3), a Atalanta recebe o Liverpool, às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Quem sair com a vitória, assumirá a primeira colocação no torneio.DUELO DE INVICTOSEnquanto o Liverpool soma duas vitórias em dois jogos, a Atalanta também não perdeu. Na primeira rodada, goleou o Midtjylland por 4 a 0. Na segunda, empatou com o Ajax. Será um duelo de duas equipes muito ofensivas.

FALA, PROFESSORAntes do duelo, Jürgen Klopp elogiou o futebol praticado pela Atalanta. Para o treinador dos Reds, não houve surpresa pela última temporada do clube italiano.

- Eles têm na equipe um ambiente muito bom no geral, um bom humor e são uma verdadeira unidade de combate. Portanto, não fiquei surpreso no ano passado. Sabemos como a temporada passada foi difícil para todos e, com certeza, em Bérgamo não foi mais fácil. E eles lidaram com a situação. Eles têm todo o nosso respeito. Eu sei como eles são bons. Na verdade, gostei da análise, gostei de assisti-los porque é muito interessante. Como sempre na vida, se você vir algo interessante, deve tentar aprender um pouco.