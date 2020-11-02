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futebol

Liverpool e Atalanta duelam pela liderança do Grupo D

Partida que será jogada em Bérgamo pela Liga dos Campeões terá um gosto especial para o vencedor. Quem sair com os três pontos, assumirá a primeira colocação...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 15:58
Crédito: STU FORSTER / POOL / AFP
A briga pela liderança do Grupo D reúne duas equipes muito fortes. Nesta terça-feira (3), a Atalanta recebe o Liverpool, às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Quem sair com a vitória, assumirá a primeira colocação no torneio.DUELO DE INVICTOSEnquanto o Liverpool soma duas vitórias em dois jogos, a Atalanta também não perdeu. Na primeira rodada, goleou o Midtjylland por 4 a 0. Na segunda, empatou com o Ajax. Será um duelo de duas equipes muito ofensivas.
FALA, PROFESSORAntes do duelo, Jürgen Klopp elogiou o futebol praticado pela Atalanta. Para o treinador dos Reds, não houve surpresa pela última temporada do clube italiano.
- Eles têm na equipe um ambiente muito bom no geral, um bom humor e são uma verdadeira unidade de combate. Portanto, não fiquei surpreso no ano passado. Sabemos como a temporada passada foi difícil para todos e, com certeza, em Bérgamo não foi mais fácil. E eles lidaram com a situação. Eles têm todo o nosso respeito. Eu sei como eles são bons. Na verdade, gostei da análise, gostei de assisti-los porque é muito interessante. Como sempre na vida, se você vir algo interessante, deve tentar aprender um pouco.
EM ALTAA Atalanta chega para o duelo em boa fase. Vem de duas vitórias seguidas no Campeonato Italiano e ainda não perdeu na Liga dos Campeões. O trunfo é Papu Gómez, que também foi elogiado por Klopp e vive um momento fantástico.

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