Liverpool e Arsenal voltam a se enfrantar pela Copa da Liga Inglesa

Crédito: Arsenal busca revanche contra o Liverpool nesta quinta-feira (Laurence Griffiths/AFP

Após o confronto na última segunda-feira pelo Campeonato Inglês, Liverpool e Arsenal voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O time de Anfield sofre com alguns desfalques, enquanto os comandados de Mikel Arteta querem a revanche e buscam levantar a terceira taça sob comando do espanhol.Em entrevista coletiva, Pepijn Lijnders, assistente técnico de Jurgen Klopp, anunciou que Henderson ,Matip e Tsimikas não estarão disponíveis para o jogo. Apesar de elogiar os Gunners, o auxiliar confirmou que o Liverpool irá entrar com um time misto, mas com vontade.

- É importante ter jogador fresco se você só tem dois dias de descanso com o nosso estilo de jogo. Sabemos que estar fatigados é muito mais difícil, por isso será uma equipe forte, uma combinação de juventude e experiência. Será um time com fome e com paixão nas veias para jogar em Anfield.

Após a derrota para os Reds na última segunda-feira, Arteta alertou que o Arsenal está passando por um processo e em busca de uma identidade de jogo, mas mostrou vontade para ganhar na Copa da Liga Inglesa.

- Há muitas coisas que podemos melhorar e vamos melhorar. Isso ajudará muito a gente ao longo do processo. Eu quero ver meus jogadores insatisfeitos e com raiva por perderem uma partida.