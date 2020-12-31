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futebol

Liverpool e Arsenal batalham por ex-zagueiro do Fluminense

Roger Ibañez está na Roma, faz boa temporada sob comando do técnico Paulo Fonseca e desperta o interesse de diversos clubes ingleses, além do Paris Saint-Germain...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 11:18

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 11:18
Crédito: Reprodução / Twitter
Liverpool e Arsenal estão interessados na contratação de Roger Ibañez, ex-zagueiro do Fluminense e atualmente na Roma, segundo o “Calciomercato”. Após se consolidar na equipe titular de Paulo Fonseca, o atleta também viu seu valor de mercado crescer e o atleta só deve ser negociado por cerca de 35 milhões de euros (R$ 248 milhões).O Liverpool passa por um período de crise no setor defensivo por conta das graves lesões de Van Dijk e Joe Gomez, enquanto os Gunners não possuem defensores à altura de uma equipe que busca lutar por vaga na Champions League. Além dos dois, Tottenham, Leicester, Everton e Paris Saint-Germain já demonstraram interesse no brasileiro.
> Veja a tabela da Premier League
O clube de Jurgen Klopp também busca outras opções no mercado, como Ozan Kabak, do Schalke 04. O clube alemão também deve ser o destino de Kolasinac, lateral do Arsenal, mas que não faz parte dos planos do técnico Mikel Arteta. Ibañez está com 22 anos e participou de 14 jogos do Campeonato Italiano.

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