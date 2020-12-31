Liverpool e Arsenal batalham por ex-zagueiro do Fluminense

Liverpool e Arsenal estão interessados na contratação de Roger Ibañez, ex-zagueiro do Fluminense e atualmente na Roma, segundo o “Calciomercato”. Após se consolidar na equipe titular de Paulo Fonseca, o atleta também viu seu valor de mercado crescer e o atleta só deve ser negociado por cerca de 35 milhões de euros (R$ 248 milhões).O Liverpool passa por um período de crise no setor defensivo por conta das graves lesões de Van Dijk e Joe Gomez, enquanto os Gunners não possuem defensores à altura de uma equipe que busca lutar por vaga na Champions League. Além dos dois, Tottenham, Leicester, Everton e Paris Saint-Germain já demonstraram interesse no brasileiro.