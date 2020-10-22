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futebol

Liverpool deve pagar fortuna caso queira zagueiro do Brighton

Ben White é visto como uma opção para suprir a necessidade de defensores após grave lesão de Virgil van Dijk. Brighton deve cobrar cerca de R$ 367 milhões pelo jogador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 11:39

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:39

Crédito: Ben White é um dos principais destaques do Brighton na temporada (AFP
O Liverpool terá que pagar cerca de 50 milhões de libras (R$ 367 milhões) caso queira contratar o zagueiro Ben White, do Brighton, em janeiro, segundo o “The Sun”. O defensor de 23 anos tem contrato até 2024 com o clube atual, mas é visto como um possível reforço após a lesão de Virgil van Dijk, que está fora da temporada.O Brighton afirma que não irá atrapalhar uma negociação caso o jovem receba uma proposta de transferência do Big Six, os seis principais times do país, mas confia na permanência de White até o fim da campanha atual.
As ações de Ben White dispararam após a última boa campanha em que esteve emprestado ao Leeds e em que foi campeão da segunda divisão inglesa. Em sua primeira temporada na Premier League, o defensor foi titular nas cinco partidas do time de Graham Potter após ter assinado um novo contrato no último mês.

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