Liverpool deve pagar fortuna caso queira zagueiro do Brighton

O Liverpool terá que pagar cerca de 50 milhões de libras (R$ 367 milhões) caso queira contratar o zagueiro Ben White, do Brighton, em janeiro, segundo o “The Sun”. O defensor de 23 anos tem contrato até 2024 com o clube atual, mas é visto como um possível reforço após a lesão de Virgil van Dijk, que está fora da temporada.O Brighton afirma que não irá atrapalhar uma negociação caso o jovem receba uma proposta de transferência do Big Six, os seis principais times do país, mas confia na permanência de White até o fim da campanha atual.