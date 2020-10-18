Liverpool confirma lesão no joelho de Van Dijk, e zagueiro só deve atuar novamente em 2021

O Liverpool confirmou neste domingo que o zagueiro holandês Virgil van Dijk sofreu uma ruptura dos ligamentos do joelho direito no empate dos Reds com o Everton, no sábado, e que o defensor precisará passar por uma cirurgia para se recuperar.O Liverpool informou que Van Dijk começará a recuperação assim que fizer a cirurgia, mas não divulgou um prazo de recuperação para o jogador. No entanto, é praticamente impossível que o atleta volte a atuar ainda este ano, já que lesões deste tipo costumam demorar de seis a oito meses de recuperação.