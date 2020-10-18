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Liverpool confirma lesão no joelho de Van Dijk, e zagueiro só deve atuar novamente em 2021

Defensor sofreu dura entrada do goleiro Pickford no clássico contra o Everton e teve lesão nos ligamentos do joelho direito constatada. Reds não deram prazo de recuperação...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 15:39

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 15:39

Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
O Liverpool confirmou neste domingo que o zagueiro holandês Virgil van Dijk sofreu uma ruptura dos ligamentos do joelho direito no empate dos Reds com o Everton, no sábado, e que o defensor precisará passar por uma cirurgia para se recuperar.O Liverpool informou que Van Dijk começará a recuperação assim que fizer a cirurgia, mas não divulgou um prazo de recuperação para o jogador. No entanto, é praticamente impossível que o atleta volte a atuar ainda este ano, já que lesões deste tipo costumam demorar de seis a oito meses de recuperação.
- Após a cirurgia, Van Dijk vai iniciar o programa de reabilitação com a equipe médica do clube para habilitá-lo a recuperar a plena forma o mais rápido possível - disse o Liverpool, em comunicado.
Outra preocupação do clube era com o meio-campista Thiago Alcântara, que sofreu dura entrada de Richarlison no fim do jogo e reclamou de dores. O Liverpool, entretanto, não se pronunciou a respeito do jogador.

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