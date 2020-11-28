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Liverpool cede empate no fim ao Brighton, mas assume liderança isolada da Premier League

Em jogo com VAR movimentado, time de Klopp lamenta gol no final, mas consegue objetivo de assumir a liderança do Campeonato Inglês...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 11:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2020 às 11:41
Crédito: Liverpool empata, mas assume liderança da Premier League - Divulgação/ Liverpool
Em jogo com VAR movimentado, o Liverpool tropeçou e empatou com o Brighton em 1 a 1, fora de casa, sofrendo o gol nos acréscimos da partida. Apesar do resultado amargo, a equipe de Klopp assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês. Diogo Jota marcou o gol dos visitantes e Gross fez para os donos da casa.
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Com o resultado, o Liverpool chegou aos 21 pontos e assumiu de forma isolada a liderança do Campeonato Inglês. A equipe de Klopp volta aos gramados pela Premier League no próximo sábado, diante do Wolves, às 12h, em Anfield.
O JOGO Assumir a liderança não foi nada fácil para o time de Klopp. O Liverpool começou melhor, pressionando a saída de bola adversária. Logo aos 3 minutos, Salah foi lançado, ganhou na velocidade, mas chutou forte para fora. Sufocado, o Brighton não conseguia passar do meio-campo, mas o meia Maupay conseguiu mudar isso em um lance. Aos 10, o meia girou no meio de dois marcadores do Liverpool e deu um lindo passe para Connolly. O atacante tocou na saída do goleiro, mas mandou para fora.
O lance animou os donos da casa. Aos 18, em nova bola lançada para Connolly, o atacante driblou e foi derrubado por Neco Williams. Pênalti. Maupay bateu mal e mandou para fora, salvando o Liverpool. A resposta do Liverpool demorou, mas foi quase fatal. Aos 33, Salah foi lançado no meio, ganhou na velocidade dos dois zagueiros e chutou na saída do goleiro mandando para o fundo do gol. O VAR analisou o lance e apontou impedimento do atacante, mantendo o zero no placar até o fim do primeiro tempo.
O segundo tempo voltou animado, com chance para os dois lados. Logo aos 8 minutos, Welbeck fez linda jogada individual, chegou até a área, driblou o zagueiro, mas chutou fraco e Alisson defendeu com tranquilidade. Desta vez, a resposta do Liverpool foi realmente fatal. Aos 14, Diogo Jota dominou na frente da área, passou por dois marcadores e acertou um belo chute no canto, abrindo o placar para o time de Klopp.
Antes do fim da partida, o Liverpool ainda teve mais um gol anulado. Aos 35, Henderson cobrou falta pela meia esquerda na área, Mané completou para a rede de cabeça. Após a checagem, o gol foi anulado por posição de impedimento, o segundo do Liverpool na partida. O Brighton passou a pressionar e acreditou no empate até o fim. Deu certo. O VAR flagrou um chute de Robertson em Welbeck dentro da área. O árbitro foi ao monitor e marcou pênalti para os donos da casa aos 46 minutos do segundo tempo. Gross bateu no meio, forte, e venceu o goleiro Alisson.
HOMENAGEM A MARADONA Antes do pontapé inicial, uma homenagem foi realizada para Diego Armando Maradona. Um minuto de silêncio foi respeitado, seguido de uma longa salva de palmas.

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